苗栗縣長鍾東錦主持開幕儀式。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣全民運動會16日辦理開幕式，苗栗縣長鍾東錦到場為選手加油鼓勵，期許他們為自己創造紀錄，並期勉各級學校持續培育更多優秀運動選手，力求「飛躍苗栗、深根體育」，一起為苗栗運動發展的未來而努力。

今年苗栗縣全民運動會訂於8月15日到18日在苗栗縣體育場舉行，來自縣內國中小共1386名選手，參加跳高、鉛球、標槍等8項田賽；以及100公尺、110公尺跨欄、4×100公尺接力等13項徑賽。

教育處長葉芯慧表示，本次賽事除帶動民眾運動風氣，也將選拔優秀田徑選手代表苗栗縣參加112年10月份全國運動會田徑項目。

苗栗縣長鍾東錦16日親自主持開幕式，由苗栗縣入選2023世界中學生運動會國家代表隊楊竣淳及蕭潔等2位選手共同點燃大會聖火，並在112年全國中等學校運動會高中男子混合運動金牌竹南鎮楊文杰選手代表運動員宣誓後，為全縣全民運動會揭開序幕。

苗栗縣長鍾東錦、副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山率領一級主管到場，立委陳超明、議長李文斌、多位議員、18鄉鎮市長、校長們也重視這場體育盛會，到場為選手們加油打氣，希望在涼爽天氣下，選手發揮平時實力拿到好成績。

鍾東錦表示，各級學校培育出色田徑選手，相信成績會一年比一年進步，期待藉此運動會展現各校選手平時訓練成果，勇奪佳績，並且獲選成為代表苗栗縣的選手參加全國運動會，為苗栗爭光。

鍾東錦說，苗栗縣去年爭取教育部補助2億2635萬4500元經費整建30校跑道，今年2月底完成改善，並持續向教育部爭取補助經費1億62萬6000元，整建12校跑道，未來將會持續與企業、社會各界募資經費，讓代表苗栗縣參賽的選手在獎金或在外地吃住方面，都不會跟其他縣市差太多，希望他們能以苗栗為榮，以身為苗栗人為榮。