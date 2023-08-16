民進黨前瞻計畫被批大撒幣債留子孫引發各界議論，國民黨台南市立委參選人姚正玉16日質疑，中央斥資57億元在台南新營新建國家圖書館南部分館，以及計畫花費30億元擴建安南區台灣歷史博物館，在少子化、高齡化時代來臨及在偏鄉邊緣化的關鍵時期，如此重大建設真是地方、鄉親的需要嗎？市府文化局認為，文化建設對地方長遠發展有其必要性，中央政府補助經費為台南的文化典藏、推廣教育打造重要基石，地方樂見其成。

姚正玉指出，台南也有經費可觀的重大工程，其中蓋在新營的國圖南館總經費高達57億元，原本土建只要24億元，但前後歷經16次流標，預算一直追加，直到去年7月才發包出去，但決標金高達34億元，得標廠商是前台獨聯盟主席郭倍宏的宏昇營造，郭不只綠友友，還是綠大老。

此外，蓋在安南區的國立台灣歷史博物館，自2011年開館，2021年再花4億元前瞻計畫預算基礎建設更新及強化後，今年文化部又提出擴建2期計畫，行政院還大方同意再花30億元，明年先以1億元預算展開遴選建築師。

姚正玉認為，身為地方民代，當然要為地方爭取建設，但這幾年政府拚命搞建設、做工程，但有些建設根本華而不實，到底是不是地方真正需要的？實在讓人懷疑；與其花大錢去蓋蚊子館，倒不如把錢做實際一點的運用，思考如何利用閒置空間或校舍，改建公立老人安養中心，才能因應超高齡社會海嘯的衝擊。

文化局表示，中央政府補助經費在新營區新建國家圖書館南部分館、安南區國立台灣歷史博物館，為台南文化典藏、推廣教育打造重要基石，地方樂見其成，也感謝民代的爭取。

不過，以永康新總圖為例，從2020年完工至今，成功帶動地方發展，成為當地居民假日休閒最佳去處。台史博自2011年開館迄今，也成為台南人及許多國內外遊客、專業參訪者必來的地方，不僅僅擁有非常豐饒的歷史典藏及研究動能，兒童廳、湖畔圖書室、快樂萬花筒（沙坑）區更是許多家長與孩子共築歡笑的樂園，足見文化建設對地方長遠發展的必要性，特別有助於提升親子教育與長照多元服務。

文化局強調，台南400在即，台南作為文化首都、以文化升格直轄市，文化局將持續致力於文化建設，同時也與國家及文化建設保持合作關係，以期持續深化與完善，符合國人的期待。