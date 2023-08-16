Fortinet報告指出，2023年上半年在台灣偵測到的勒索軟體數量，與2022年同期相比大減超過九成（93.4%），全球勒索軟體的統計數量，亦相較5年前下降近一成。儘管如此，台灣企業仍不能掉以輕心，因為這代表駭客組織在威脅技術的持續進化下，已逐漸捨棄過往「亂槍打鳥」的隨機入侵手法，轉而發動更具殺傷力的針對性攻擊來提升投資報酬率，以尋求經濟利益的最大化。

Fortinet統計，2023年上半年網路犯罪者於台灣試圖利用漏洞進行駭侵攻擊的次數高達27.8億次，較2022年同期成長超過六成（63.5%）。而2023年上半年Fortinet更在全球發現逾萬種漏洞入侵手段，與5年前相比大增近七成（68%），顯示企業面對的駭侵行為不僅日益增加，攻擊手法亦變得愈來愈多樣化。

除了勒索軟體之外，惡意軟體與殭屍網路也持續快速發展。Fortinet數據顯示，惡意軟體家族與變種數量在過去5年內皆翻倍，呈現爆炸性增長，而2023年上半年在台灣偵測到的惡意軟體活動，更較2022年同期接近翻倍成長（96.85%）。網路犯罪集團不但擴大惡意軟體的影響範圍，亦同步發展不同型態的威脅手法，如烏俄戰爭出現的資料破壞（Wiper）攻擊，2023上半年持續遭到國家級駭客組織用於攻擊高科技製造業、公部門、電信業等關鍵基礎設施。

僵屍網路方面，Fortinet統計則指出，2023年上半年在台灣偵測到的殭屍網路活動高達1.2億次，全球企業被殭屍網路攻擊的機率亦大增126%。值得關注的是，殭屍網路攻擊從感染裝置到完全清除的平均時長，在2023年上半年攀升至近1.5個月，是5年前的1000倍以上，這也意味著殭屍網路對受感染企業的影響時間將大幅拉長，可能造成更加龐大的資安風險與營運損失。