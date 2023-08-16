近5年來台留學的歐盟國家學生人數達2萬5230人，赴歐盟國家留學的台灣學生也達到3萬0930人，為強化雙邊關係，教育部在疫情之後，於今年重啟邀請歐洲執行委員會及會員國共18名官員來台進行台灣研究及華語文化研習相關活動。

歐盟官員台灣研究訪問團計畫自2007年起開辦迄今已逾16年，其間2019年至2022年因疫情停辦3年，今年由於疫情趨緩且邊境管制解除，爰恢復辦理。

本計畫分為政治經濟研究組及華語文化研習組兩大部分，分別委由政治大學及輔仁大學辦理。政治經濟組自8月14至19日為期1周，由各領域教授以研討方式介紹台灣政經、社會、教育文化等；華語文化研習組則自8月14至23日，針對已具有華語基礎之歐盟官員設計密集語言及文化研習課程。

教育部表示，這次來台之18名官員來自歐盟11個會員國包含匈牙利、羅馬尼亞、比利時、波蘭、奧地利、德國、立陶宛、西班牙、義大利、保加利亞及法國等，領域遍及經濟貿易、外交、文教、科技、氣候環境及健康等。

為歡迎歐盟官員訪團，教育部次長劉孟奇16日舉行午宴，他表示，台歐盟教育交流合作成果豐碩，台灣各大學與歐盟國大學簽訂了2911項學術交流協議；台灣也與歐盟合作「教育部歐盟獎學金」及設立「新伊拉斯莫斯計畫」國家據點。

教育部也安排歐盟官員拜訪外交部、經濟部國貿局、歐洲經貿辦事處及台灣歐洲聯盟中心等機構，使各部會與歐盟執委會官方進一步交流，掌握歐盟各領域最新發展。教育部期待本計畫可促進歐盟官員對台多面向了解，增進交流合作機會，拓展我與歐盟政經文教關係，進而提升我國之國際地位。