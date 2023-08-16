以《原子少年》出道的伊林娛樂藝人金雲，今（16日）朝聖最大韓流展 D’FESTA ，看最喜歡的韓團BTS，「 一直都很喜歡BTS，尤其是田楨國跟金南俊（RM）」，他也常因為外表收到粉絲訊息說他神似BTS隊長RM，「剛剛拍照時，攝影大哥也以為我是，真的有點受寵若驚！」

今年升大四的他，透露暑假期間有重返校園暑修三科科目的學分，笑言「正在朝順利畢業努力」，有沒有信心順利畢業？他則露出猶豫又不好意思的表情，表示一定會順利的。除了學業，他目前也在專研表演、歌唱等相關課程，希望儘早帶新作品給粉絲。寵粉的他，也承諾會為了粉絲多cover一些音樂作品。

昔日《原子》的木星隊友羅奕傑近日前往大陸參加選秀大節目《亞洲超星團》，爭取成團出道機會，金雲透露有傳訊關心他的近況，「不管他去哪裡發展，我都會很支持他，而且他現在也很年輕，到處闖一闖都是沒有問題的」，他也表示當羅奕傑需要照顧、安慰時，他都會陪伴給予擁抱。