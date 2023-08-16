中建島上的中方駐軍

就在近幾個星期來，中方已著手在所屬的其中一座南海小島上建新跑道。以目前跑道的大小看來，還難以斷定它究竟有甚麼用途。然而，北京在西沙群島中距越南最近的中建島上建跑道，本身就意義重大。

據《動力》（The Drive）網15日報導，衛星影像顯示，中方在中建島上突然開建新跑道。雖然工程顯然仍在初步作業階段，但至今進展之快令人訝異。這跑道頂多幾周前才開建，從美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）提供的衛星影像看來，直到7月中還沒有這類活動，工程是從幾個星期前才開始。

而衛星影像顯示，除了跑道外，還有一處包括水泥廠在內的龐大新工作區，這都是在上個月內如雨後春筍般冒出來的。先前中建島除了裝有兩個雷達護罩，還有幾面中方大國旗的觀測站，以及1個小港和直升機停機坪外，其他就沒太多東西了。

而新建的跑道長約2,000英尺（近610公尺）多一點，顯然相當短，至於寬目前約只有45英尺（近14公尺），也相當窄。分析認為，這可能是用來部署短場起降（STOL）固定翼軍機的，同時還能容納直升機，而這將大幅改善西沙群島最西部有人居住區的後勤。

或許它最可能的用途，就是部署中空、中/長航時型無人機。分析認為，雖然跑道還可能近一步擴建，但由於島上的實際限制，意味除非擴建中建島，否則它無法超過約3,100英尺（近945公尺）。不過，中國絕對有能力這麼做。