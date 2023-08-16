中市曾姓男子因違反銀行法案件，2021年4月到中機站接受調查詢問，竟偷走調查員製作的筆錄初稿，中市警方偵辦另案，同年9月間搜索曾的住處，意外發現並通報。曾辯稱，他因服藥精神恍惚，不慎順手「誤拿」，法官勘驗監視影像發現，他以藥袋遮掩再放入提袋，認定是「偷竊」，一審、二審均依妨害公務等罪判3月，全案確定。

39歲曾男是不動產營業員，因違反銀行法案件在2021年4月15日到調查局中部地區機動工作站接受調查詢問，趁機偷走筆錄初稿。台中市第五警分局同年9月29日因調查另案，搜索曾男的中市住處，意外查獲該筆錄初稿，全案由北機站移送台中地檢署偵辦起訴。

曾男坦承帶走筆錄初稿，但否認偷竊，辯稱並非有意帶走，而是誤拿，當天做筆錄很久，他在過程中，有服用自律神經放鬆藥物，人很疲憊、精神不佳，直到回家打開包包才發現該筆錄初稿，他放進廢紙堆抽屜後，就沒再動過，並指稱，筆錄初稿並非正式筆錄，縱使偷竊應不違法。

法官勘驗詢問錄影畫面，曾男在下午4時55分從他右側的提袋拿出藥袋服藥，吃完藥後，竟將藥袋壓放在他左側的筆錄初稿上方，並一併收進提袋內。法官認為，藥袋的形狀、大小與筆錄初稿差異很大，很難有誤認、誤取或不慎夾帶等可能性，且曾男發現後未主動通知或盡速歸還，長達5個月後才被查獲，認定為「竊盜」。

法官認為，筆錄初稿用於供被告確認筆錄記載有無錯誤，存有偵查祕密，雖被告尚未簽名，但不可任意拿走，曾男以藥袋遮掩而將筆錄初稿一併取走、放入提袋的行為，導致調查人員難以發現，顯然有隱匿舉動及犯意。

一審簡易庭依妨害公務及竊盜罪判刑3月，曾男不服上訴，二審法官駁回，維持原判，全案確定。