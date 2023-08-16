苗栗縣南庄鄉大東河自1989年至今已下刷6.5公尺之多。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦（右）16日邀集二河局長楊人傑（左）會勘大東河河床整治計畫。（謝明俊攝）

南庄鄉地方耆老回憶起大東河幾次泛濫成災，餘悸猶存。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉擁有大東河及大湳河等2條主要河流，都是中港溪的主要上游河川，也是永和山水庫最重要的水源。大東河源自於東河村鹿場大山，過去曾多次泛濫成災，對南庄鄉民是個無法抹滅的恐懼。近日南投縣仁愛鄉因受豪大雨發生嚴重土石流，苗栗縣長鍾東錦為防大東河出現類似狀況，16日上午邀請水利署二河局長楊人傑現勘大東河河床整治計畫，期望能防範於未然。

據地方人士表示，先前東河村通往鹿湖部落的鹿山聯絡道，2020年發生嚴重崩坍事件，前後花費2年時間整修道路，目前道路雖然已修復完畢，但是先前地質崩坍的地方，仍有可見到明顯地層裂縫，萬一遭遇颱風或是短時強降雨時，地層沖刷再度崩坍時，崩坍的土石落到大東河內，地方擔心會成為土石流，嚴重危害下游的南庄市區老街沿線。

苗栗縣長鍾東錦16日率水利處長楊明鐃等，與水利署二河局長楊人傑同到南庄鄉南庄大橋會勘大東河河床整治工程現場，據二河局工程人員指出，南庄大橋上下游的大東河河床，從1989年開始至今，河床高度已大幅下刷達6.5公尺，目前河床岩盤已經露出，二河局目前規畫的河床整治計畫包括新設護岸沿岸堤防保護，以及河床整治，二河局現已開始動手整治河床部分，將向水利署爭取更多經費來擴大沿岸護堤等工程。

鍾東錦表示，最近山區時常發生短時強降雨，雨後，他都發現大東河水相當混濁，顯示上游地區有相當的土石混入河水中，這是一個警訊，過去老人家提及在87水災和葛樂禮颱風來襲，大東河帶來強大水量及砂石，給南庄帶來莫大災難，至今老人家都是餘悸猶存，期望二河局全力整治，以防範於未然。