2023年，中國國家主席習近平有望創下自他提出「中國特色大國外交」以來，出訪國家最少、出訪時間最短的記錄。據美國之音報導，截至8月15日，今年習近平僅在3月出訪俄羅斯一次，全年只在國外度過2天時間。根據彭博社統計，在習近平成為中國最高領導人後的2013年至2019年間，他平均每年出訪14次，數量超過時任美國領導人。

而現在，習近平讓外國政要到北京去見他。今年以來，他會見了法國、厄利垂亞、美國等36個國家的政要。但這比起他疫情前的同期平均每年48個還是少了很多。

2022年習近平參加了4個峰會，出訪了5個國家，歷時13天。今年即使他如期出席3個峰會，並對南非、印度和美國進行訪問，恐怕仍難以超過去年。

未來4個月3項國際峰會 等待習近平參加

不過，未來4個月，至少有3項習近平渴望的重大國際外交活動等著他：8月在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家（BRICS）峰會，9月在印度新德里舉行的G20國集團峰會，和11月在美國舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。

「明年元首外交將掀起新高潮」，中國外長王毅去年底在預測中國今年「開創中國特色大國外交的新格局」時說。當時，拜登與習近平剛剛在印尼峇里島20國集團峰會上會晤，兩國外交官員都表示要為落實「拜習」峰會而努力。

但之後局勢發生了巨變。2月初中國高空偵察氣球入侵美國，遭美國軍機發射飛彈擊落，美國國務卿布林肯暫停訪華，美中關係呈螺旋式下降；之後雖經拜登政府努力，布林肯和財長葉倫先後前往北京訪問，雙邊關係有所緩和，但美國和盟國聯手在高科技領域對中國處處限制「卡脖子」，使北京處於極為孤立的狀態。

與此同時，中國政府公布的各項經濟數據紛紛衰退，房地產業和地方政府債務爆雷事件頻傳，導致人員傷亡的火災、水災接連發生之餘，中國政府修訂後的《反間諜法》7月1日生效，加大力度嚴控社會；更別提中共高層政壇地震頻發：習近平親手提拔的國務委員兼外長秦剛被失蹤和免職、中共解放軍火箭軍高層領導大換血等。

報導稱，在這種情況下，重溫有關「東升西降」、「百年不遇之變局」、為世界提供中國方案的「習近平外交思想」，讓人有如恍若隔世之感。

「對習近平來說，不幸的現實是，中國經濟目前表現不佳，『一帶一路』倡議比幾年前更弱。 而中國自身的行為使得習近平所謂建立『人類命運共同體』變得更加困難，」美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）印太研究資深研究員邁克爾·索博利克（Michael Sobolik）說。「在外交政策方面，中國共產黨是自己最大的敵人」，「習近平現在不是處於這十年裡的高點，而是低點。」

同是峰會 今非昔比

報導稱，與去年在北京舉行金磚國家峰會、在印尼和泰國舉行G20和APCE峰會時的情形大為不同，今年習近平要參與的這3場峰會，實在難有讓他再為世界「指明方向」的機會。

習近平首先要面對的，是本月22日在南非約翰尼斯堡舉行金磚國家第15次國家元首和政府首腦峰會。習近平的好朋友、俄羅斯總統普丁因遭國際刑事法院指控犯有戰爭罪已被確認不會與會。有媒體報導，習近平和印度總理莫迪有可能在下周出席峰會期間舉行雙邊會晤。

「印度是一個非常有趣且值得關注的國家，但很難預測，因為我認為它正在從一個不結盟國家轉型」，報導引述亞洲協會美中關係中心主任夏偉分析，「印度現在正從與中國比較友好變得越來越接近四國聯盟，接近美國、日本和澳洲。所以很難預測。但我認為印度未來不會成為中國的非常友好的合作夥伴。」

此外，路透報導，習近平預計還將訪問新德里，參加9月9日至10日舉行的G20（二十國集團）峰會。為了給習近平與莫迪的會晤鋪路，中印2國本周就緩和邊境致命衝突導致的緊張關係而舉行了為期2天的第19輪軍事談判。

印度外交部在談判結束後發佈的新聞稿中說：「雙方就解決西部地區實際控制線沿線尚未解決的問題進行了積極、建設性和深入的討論。按照兩國領導人的指示，雙方以開放和前瞻的方式交換了意見。雙方同意加快速度解決尚未解決的問題，並通過軍事和外交渠道保持對話和談判的勢頭。在此期間，雙方同意在邊境地區保持和平與安寧。」

「我認為G20不一定能解決他們之間的任何問題」，報導引述《外交政策》印太研究資深研究員索博利克觀察，「請記住，印度已經對中國採取了一些連美國都沒有採取過的行動。印度禁止了TikToK和其他一系列中國開發的APP，部分是為了報復中印邊境發生的一些衝突，但也是為了印度自身的國家安全利益。」

習近平是否會如期參加11月在美國舊金山舉行APEC峰會正成為媒體關注的焦點。《華盛頓郵報》最近引用3名美國官員的話說，白宮決定禁止曾參與鎮壓2019年抗議運動的香港特首李家超與會。2020年美國政府在香港實施《國安法》後對李家超和其他10名香港和中國官員實施制裁。

外界預測習近平可能因此而不出席亞太經合組織峰會作為抵制。但其他人預計，即使李家超被禁，習近平仍會出席。報導引述獨立時評人鄭旭光分析，「我覺得習近平不會在意，因為不是制裁他本人。他一定會利用這種國際場合型塑他全球領袖的地位，型塑他在黨內的地位，甚至型塑中共在民間的地位。」

美國大選年之前 拜登對華政策成焦點

報導稱，目前尚不能確定拜登政府對李家超的禁令，但在接近美國大選年之際對拜登總統的對華政策的辯論會越來越激烈。自由派人士讚賞他「軟硬兼施」的手法，保守派人士則指責他對北京還不夠強硬。

亞洲協會美中國關係中心主任夏偉說，「值得稱讚的是，我認為拜登並沒有被中國正在發生的日益強化的專制所欺騙。但另一方面，我認為他也正在非常努力地保持大門敞開。」

「不幸的是，拜登政府現在確實錯過了利用中國弱點的機會，不是試圖與中共對抗，向其施壓、削弱它，而是進行外交魅力攻勢」，《外交政策》印太研究資深研究員索博利克指出，「拜登總統正在竭盡全力與中共官員進行越來越多的會面，我認為這是一個巨大的錯誤。」

索博利克預測，為了讓習近平順利赴美與會，拜登總統甚至可能取消對李家超的禁令；夏偉則認為，真正的問題不是拜登和習近平見面了沒有，「真正的問題是，中國是否願意玩一場真正的外交遊戲，通過妥協來獲得更大的利益。我不太確定我是否看到了這種跡象。」