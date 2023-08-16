彰化縣員林市三和公園結合停車、公園、活動中心及日照中心等功能。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

總經費達3億4724萬元的彰化縣員林市三和公園，去年1月開工後，施工進度已接近八成，活動中心3F結構物將於本月18日進行混凝土澆置作業，所有工程預計可在年底完工。這是彰化縣首座結合停車場、公園、里民活動中心及長照中心等四合一功能的場域。

彰縣府工務處代理處長林孟弘指出，三和公園的停車場規畫在地下二層，導入智慧化停管系統，提供252個停車位、104個機車位，民眾停車後，可從停車場搭電梯到活動中心與日照中心。

公園部分透過複層式的概念，讓陽光可穿透枝葉，樹下配置座椅，營造出林蔭休憩空間，同時規畫有兒童遊戲區、體健區、多功能草丘與開放式公廁，並透過環區人行道與公園步道串連，滿足各年齡層的活動空間。

林孟弘表示，三和公園工程進度已達77.61％，預計年底完工，工務處執行工程興建，完工後，公園和活動中心將交給員林市公所持續管理，停車場交由交通處辦理委外營運管理，開發成本攤平後，再依照協議書規定，將停車場移交給市公所；日照場所供衛生局使用。

前瞻基礎建設計畫共補助彰化縣施作3座停車場，其中2座在彰化市、1座員林市，彰化市後火車站的扇形車庫停車場已完工，預計年底啟用；彰化市延平公園停車場工程進度近9成，預計下個月完工；結合停車、公園、活動中心及日照中心等功能的員林市三和公園則預計在年底竣工。