值得一提的是，儘管預期第三季伺服器整機出貨將較第二季呈現微幅成長，然第四季出貨量恐將轉為衰退。

TrendForce觀察，近期影響伺服器市場動能的指標如下：

一、中國大陸國企相關招標情況不如預期，雖然CSPs對AI領域有所挹注，但預算排擠，導致今年中國伺服器需求量預估較2022下滑9.7%。

二、全球性通膨壓力仍存在，升息導致企業緊縮資本支出計畫，Enterprise Server需求顯著衰退。為避免獲利能力受到影響，HPE、Dell紛紛加強訂閱式服務的推廣，同時投入AI伺服器業務。

三、截至今年第三季，供應鏈庫存仍在去化，Server ODMs預期今年底才有機會重啟上游零組件的採購動能。

四、CSPs需求仍聚焦於AI領域，在預算排擠下，舊平台需求開始於今年下半年增加，縮減新平台放量規模，而此轉變將可能排擠2024年的伺服器整機出貨空間。

此外，從CSPs的動態觀察，Microsoft今年伺服器整機拉貨動能經歷AI加速投資後，採購量預估年增5.2%，同時因預算考量，Microsoft仍持續推遲Gen 9平台的規模，取而代之則是增加Gen7 & 8的規模；Meta今年的伺服器整機總採購計畫在本季大幅下修，預估年減11~15%。根據供應鏈目前數據顯示，Meta下半年預算將更聚焦於AI相關設備，因此一般伺服器整機訂單規模將明顯收斂；AWS與Google則維持穩定的拓展其公有雲事業，因此下半年訂單調整較為平緩，全年採購量仍預估年增4~5%。

以三大OEM業者而言，Lenovo今年伺服器整機出貨受全球性通膨壓力影響，主體業務受到不小影響，惟白牌雲端生意較少受到衝擊。HPE則持續轉化GreenLake帶來的價值，其中在今年第二季年度經常性收入（Annual Revenue-Run Rate）較去年同期增加35%，而相關伺服器整機出貨相較去年成長約10%。反觀Dell，今年Dell受到2022年塞貨墊高基期的影響，表現不如預期，全年預估維持年減16.3%。