時序進入8月，聯準會升息循環、製造業庫存調整周期等全球兩大不利經濟表現的影響因素逐漸走到盡頭。7月FOMC會議如預期升息1碼，市場預期持續升息可能性低，而去年起全球製造業面臨的去庫存壓力，隨著經濟逐漸探底，目前也逐漸接近尾聲。

蘇皓毅指出，目前美國民眾的消費力道確實很有底氣，除了薪資成長率仍高，超額儲蓄預估可持續支持至明年第三季。不過，高升的利率及持續呈現倒掛的殖利率曲線，確實會對企業融資成本形成極大壓力。

另一方面，陸續公布的第二季美國企業財報數據多數優於預期，加下上半年獲利動能預料將進一步轉強，使美國經濟很大的機會在不觸及硬著陸、甚至僅在需求緩降的前提下完成過渡性調整。

中租投顧指出，今年以來美股上揚主要受科技股帶動，因此企業是否能持續傳出未來更佳的成長展望，將是投資人觀察重點。其次，隨著升息循環進入尾聲，各類型債券普遍受惠於相對高殖利率位階，是極佳的投資時機，說是數十年一遇的機會也不為過。

同時，去年強勢升息使債券殖利率快速上揚，讓利率敏感性較高的新興市場債及投資等級債相對跌幅較重，中租投顧建議，積極的投資者可布局高殖利率的新興市場債券，穩健型投資者則可持續配置高評等的投資級債券，把握未來長債殖利率下行趨勢的債市利多。