新竹市長高虹安日前因貪汙等案遭北檢起訴，民進黨新竹市立委參選人林志潔16日表示，高被起訴後，藍白兩黨護航，卻嚴重錯置法律、誤導民眾視聽，他呼籲貪汙要零容忍，盼修正錯誤觀念。

林志潔說，昨天夜裡城隍廟開福門，巧遇國民黨立委鄭正鈐，其跟她請教關於詐欺取財的構成要件，她認為用文字說明會更清楚，因此在臉書貼文，希望能為大家解惑。

林志潔指出，所謂利用職務詐取財物，是指公務員基於公務身份或公務內容，利用詐欺的方式，取得原來不屬於自己的金錢或財產。例如明明沒有搭乘高鐵，卻用家人搭乘高鐵的車票來報帳，或者明明沒有加班，卻填寫加班兩小時費用，得到不應該得到的加班費。

而貪汙治罪條例刑度很重，公務員這些做法雖然已經符合利用職務詐欺取財的要件，屬於犯罪無疑，但因為這些幾百元的小錢，和貪汙治罪條例動輒7年以上有期徒刑的處罰相比，會有「情節輕微、處罰嚴重」，不符合比例原則的問題。

所以我國最高檢察署之前就曾研議，如果是這種幾百元的小額補助，可以改用一般刑法詐欺罪來起訴，刑度會比較輕。但注意，這也是研議而已，還沒有修貪汙治罪條例！

另，目前新聞討論的案件，行為人之前是立法委員，詐取的不是「自己的小額加班費」或「自己的高鐵票錢」，而是把國家發給助理們的「薪水」、「補貼」和「獎金」，要求助理們填寫不實的文書申請書，將錢拿到手，以供自己使用。

不過，國家編列給立委助理的費用有一定的用途，這些是助理們的薪資、獎金，並不是委員的零用錢。當然，助理們如果願意「集資贈與」委員「零用錢」，這是個人自由，民法上作為完全行為能力人，送錢送東西給任何人，只要沒有被脅迫或被騙，贈與都是有效的。

但問題就是助理們並不認為這是贈與，已經在偵查中自白表示是「受委員指揮、為不實的詐領公款以供委員使用」，因此，這個和最高檢所說的公務員小額補助款可以不用貪汙治罪條例來處理，是完全不同的兩件事。

檢察官花了很大篇幅在講的就是，你有這麼多薪水，辦公室的營運，國家也編了特定費用給你，你為何不使用這些錢，卻要壓榨助理詐取公款，還號稱助理們是集資給你零花，太過匪夷所思。

最後，目前新聞討論的案件，行為人之前是立法委員，詐取的是把國家發給助理們的「薪水」和「獎金」，要求助理填寫不實的文書申請書，將錢拿到手，以供自己使用。

林志潔特別強調，國家編列給立委助理的費用有一定的用途，這些是助理們的薪資、獎金，並不是委員的零用錢。

聯合國反貪腐公約認為貪汙零容忍，貪汙治罪條例對公務員情輕法重的問題，要透過修法來解決才是根本，只不過這個情輕法重，和目前的這個案例事實，半點都搭不上邊，請勿「竹篙湊菜刀」，誤導大家對於貪汙定義的認識。

她說，民意代表和公務員的薪資俸祿來自全民，和商業活動有所差異，公家機關的預算和使用目的都有清楚規範，每分錢請務必記得其來處與用途的合法性，不要做出錯誤示範。