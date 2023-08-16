隨著少子化和人口老化的社會趨勢，家庭成員長期照顧缺乏自理能力家人的責任相對重大，新竹縣政府希望將家庭照顧者的歷程，轉換為故事呈現，舉辦「家」有「顧」事-新竹縣112年家庭照顧者支持服務繪畫比賽，讓社會大眾了解家照者的辛勞與心情，歡迎家庭照顧者用畫筆畫出日常，畫出家裡的家照英雄。

新竹縣長楊文科表示，縣府透過長照2.0制度，由社會處特別辦理家庭照顧者支持服務繪畫比賽，希望力挺每個在家扮演「家庭照顧者」角色的鄉親，而照顧者與被照顧者的人生，同樣都重要。

社會處長陳欣怡說，繪畫比賽收件到8月31日截止，作品規格為8K乙件作品參賽，不限媒材、類別，須為8月1日以後創作完成的單件或系列作品。

參賽對象以新竹縣家庭照顧者為主，不論年齡大小，只要是提供照顧給因年老、疾病、身心障礙或意外等而失去自理能力的家人，就是「家庭照顧者」。

縣府委託竹北據點新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會、湖口據點新竹縣福田社會福利協會、竹東據點福氣銀髮公司附設私立福氣居家長照機構及橫山及尖石據點中華民國原住民老人長期照顧暨婦幼受暴緊急安置發展關懷協會協助收件。

縣府歡迎有興趣的鄉親前往領取報名資料，畫出家庭照顧者的生活點滴，獲評金獎者頒發1000元禮券，銀獎800元禮券，銅獎500元禮券，5名優選有300元禮券，5名入選頒發200元禮券，並於10月21日在6＋Plaza廣場舉辦頒獎典禮。