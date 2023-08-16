國民黨總統參選人侯友宜近期除了提出核一到核三廠延役，並且有條件的啟動核四政策外，也將攻防焦點轉為綠能與死刑執行。中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳昨（15）日發文指出，曾為警察的侯友宜對死刑議題有更強烈的感受，因此侯的表態與立場明確，能建構出硬漢、有Guts的形象。

侯友宜9日公布能源政策，他主張將核電正式列入能源選項，並承諾當選總統後，第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作、安全延役。在安全無虞下，侯友宜表示將推動核四重啟。

鈕則勳則觀察到，侯友宜在搶攻核四議題一陣子後，攻防焦點已轉為綠能與死刑執行，並認為侯有其策略考量。首先，鈕則勳認為，核四議題已主導議題設定與拉高網路聲量，競爭對手不敢在這個議題上面繼續鏖戰，有初期的成效，而現在見好就收也是一種議題管理，畢竟新北市有三座核電廠，若對手反手強攻核廢料處理，刻意與新北連結，侯在這個議題上面就未必能持續得分。

至於侯友宜開始強攻綠能的議題，鈕則勳表示，藍軍已打出一個缺口，綠軍也不太願意對此回應，畢竟怕藍軍擴大戰線，因此議題若不小心會被藍軍抓到痛腳或貓膩，就可能會被質疑或觸碰到綿密的政商結構，講不清楚恐陷入侯陣營所設定的戰場中，對綠軍當然不利。而侯陣營看到這點後，勢必會對綠能議題不斷猛攻。

鈕則勳認為，侯友宜近期強化反廢死與執行死刑的立場，畢竟曾為警察的侯友宜對這個議題，有更強烈的感受，能強化自己立場，且其他候選人似乎未對此明確表態，侯的表態與立場明確，也能夠建構鐵漢、硬漢、有Guts、有魄力的形象。