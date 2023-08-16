針對陳建州暴雨「鞠躬比讚」，知名律師林智群讚爆他「節儉是美德」。（圖 / 截自林智群律師臉書）

藝人陳建州因涉及性騷擾，檢方今（16）日首度傳喚陳建州應訊，結束庭訊後，陳表示將持續透過法律捍衛清白，並在滂沱大雨中面對媒體鏡頭鞠躬比「讚」，最後乘坐保母車揚長離去。

對於陳建州暴雨中「鞠躬比讚」，後乘車離去這一舉動，律師林智群於臉書發文笑稱：「黑人哥就是節儉，碰到下雨，連傘都捨不得買，人家能在大安森林公園旁邊買豪宅，不是偶然的」、「#林北就是沒用安博盒子才沒辦法買豪宅」。

林智群律師此言一出，網友也紛紛留言，「穿西裝淋雨是訴求什麼？表現自己西裝能當雨衣穿，還是在拍偶像劇？這角色沒錢還演不來！」、「用安博和不帶傘，異曲同工」。

陳建州今（16）日上午9時以告訴人身份赴北檢，應訊完畢後，他於受訪時表示「首先謝謝各位的關心，本案進入司法程序，我覺得未來有機會再跟大家說明、報告，接下來會持續用法律捍衛自己的清白，再次感謝大家關心，接下來交由司法，大家辛苦了！」。結束聯訪，陳即快步走向暴雨中，轉身向媒體比「讚」後，搭上保母車離開現場。

回顧整起事件，女星大牙（周宜霈）6月27日於臉書發文，指控2012年時曾遭陳建州性騷，陳與妻子范瑋琪為此提告民事求償1千萬，未料24日黑人卻撤告改刑事告訴。2012年遭當時的老闆黑人陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進她房間後，從身後環抱她，要求發生關係，當她端出陳妻范瑋琪希望能阻止陳時，陳卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

陳建州遭大牙爆料性騷後，當天立刻就發出聲明否認此事，並一度對大牙提起民事訴訟求償1000萬。事後，陳建州突然撤告，改向北檢提告大牙加重誹謗。

本案偵辦的北檢婦幼專組檢察官，今（16）日以告訴人身分訊問陳建州後，接下來將會依「他字案」被告身分傳喚大牙說明。據了解，屆時檢察官不排除當庭詢問大牙有無提告意願，若大牙提告，陳建州就將轉列被告偵辦。

北檢7月21日分「他字案」，將大牙列為被告，大牙成為台灣「＃MeToo」運動裡第一位挨告的「受害者」。

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