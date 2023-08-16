頭份市為恭醫院心臟內科醫師洪培倫呼籲民眾服用高純度EPA魚油。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

7旬周姓老翁突發奇想自行到市場購買魚類肝臟，回家萃取魚肝油喝，日前周姓老翁赴診所驗血發現血中膽固醇過高，經轉往頭份市為恭醫院進一步檢查，赫然發現他血中壞膽固醇濃度超標，此外重金屬汞（水銀）和砷的濃度也超過正常範圍。醫師提醒周姓老翁嘗試的療法實際上存在極大風險，甚至可能導致再次急性心肌梗塞的風險，最理想的方式是使用高純度EPA魚油，而不是自己土法煉鋼。

周姓老翁日前前往診所抽血時發現血中膽固醇過高，與平時在外面檢驗的結果完全不同，因此轉往為恭醫院心臟內科就診，經醫師洪培倫抽血做基本檢測外，並檢驗血中重金屬汞（水銀）和砷的濃度，赫然發現都嚴重超標，經詢問周姓老翁，才得悉周姓老翁竟自行提煉魚肝油服用，才導致這個問題。

洪培倫表示，周姓老翁5年前曾發作過急性心肌梗塞，經過緊急心導管手術後從鬼門關把命救回，徹底檢查後發現最重要的心血管阻塞危險因子是「高膽固醇血症」，於是開始使用降血脂藥物治療，出院後持續門診追蹤和服藥，直到兩年前就沒有再回診。

經醫師詢問後，周姓老翁以自信的口吻解釋，「他自己去市場買魚的肝臟回家萃取魚肝油，聽人家說這樣可以降低血中膽固醇。另外，他也用印度通血管的古方食療法，也就是混檸檬汁、薑汁、蒜汁和蘋果醋，而且不能煮過或加熱，我覺得生吃效果最好！」因此周姓老翁相信食療法非常成功，便不再回診領藥。而這次回診主要是因為抽血結果有異常，周姓老翁希望醫師可以再次幫他追蹤膽固醇的指數。

洪培倫表示，急性心肌梗塞病發後，需要長期使用血小板抑制劑和膽固醇降低藥物，以保持血管暢通，周伯伯所嘗試的「療法」實際上存在極大風險，醫學界尚未有確實的證據證明其有效性，甚至可能導致再次急性心肌梗塞的風險。若欲進行心血管保健和疾病預防，最理想的方式是使用高純度EPA魚油，市面上雖然有眾多魚油品牌，但經實證醫學支持的選擇仍是高純度EPA魚油，不同於常見的EPA和DHA混合魚油。

洪培倫解釋道，EPA和DHA雖均為Omega-3脂肪酸，但功能有所差異，DHA有助於神經發展和修復，對幼童的腦部、神經和眼睛發展至關重要；而EPA則有助於保護心血管健康，維持血管彈性，抑制血小板凝聚，降低三酸甘油酯，具有抗發炎作用等。另外，魚油和魚肝油是完全不同的，魚肝油主要含有脂溶性維生素A和D，對眼睛保養和鈣質吸收有助益，沒有太多EPA或DHA成分，所以對心血管保護沒有效果。

洪培倫呼籲，大型魚類可能累積較多重金屬、戴奧辛、多氯聯苯等環境毒素，尤其是「內臟」累積的濃度特別高，自行提煉的魚肝油極有可能含有重金屬超標的風險。洪醫師強調病人能夠清楚知道接受標準治療的重要性，只要遵循醫囑建議，循序漸進，通常都能獲得病症改善。