澳洲維多利亞州（Victoria）7月底發生一起食物中毒事件，48歲婦人艾琳．派特森（Erin Patterson）下廚款待前夫一家人，沒想到食材中卻疑似混入有「世界第一毒菇」封號的死帽菇，造成3死1命危的慘劇。警方懷疑艾琳可能殺害前夫一家，對她展開調查，而曾經到她家油漆的工人則指出，曾經在屋內牆上看到死亡塗鴉，認為這家人不太尋常。

根據澳洲新聞網站「news.com.au」16日報導，一名裝修工表示，他曾經受雇前往艾琳的住家清理牆上塗鴉，那是她和前夫西蒙（Simon Patterson）以及2個孩子的住處，夫妻倆在分手後，決定出售房子。

In an effort to win back her estranged ex-husband, Erin Patterson invited him and his parents to a lunch organised as part of a church mediation. Beef Wellington was on the menu, along with the mushrooms. Her ex-husband pulled out at the last minute. Daily Mail Australia pic.twitter.com/RBb3jdaQ0m — Anne Tootill (@toot5000) August 10, 2023

裝修工說，他在那裡看到令人十分不安的景象，飯廳的牆上畫了墓碑、匕首、遭到斬首的人，筆觸出自孩童之手，一旁還寫下：「你會在1小時內死去」、「你死於我的劍下」、「安息吧，奶奶」、「祝我安息」、「準備好了」、「永生」等字眼。

Former home of Vic mushroom chef Erin Patterson had ‘death wall’ filled with satanic messages, dead bodieshttps://t.co/3jbahUFwku — Jaun News (@JaunNews) August 15, 2023

Chilling ‘death wall’ found inside mushroom cook Erin Patterson’s former home daubed with eerie drawings & messageshttps://t.co/3vA68Ew8VT — Usa Jaun News (@UsaJaun) August 16, 2023

這位要求匿名的裝修工說，很難想像有哪種父母會讓孩子畫那種塗鴉，「到底發生了什麼事？」他私下稱那道牆為「死亡之牆」，並用了6層油漆才把塗鴉徹底蓋掉。後來他回憶，那一家人的氣氛「很安靜」，5歲和7歲的孩子似乎不太喜歡與人交談。

另一名同樣前往現場施工的工人也覺得不尋常，稱那些塗鴉帶有「撒旦」色彩：「通常那個年紀的孩子會畫花、獨角獸之類的玩意，而不是墓碑與死亡。」

《每日郵報》指出，艾琳．派特森原本想利用這次的午宴與前夫重修舊好，不過西蒙卻在最後一刻臨時退出，只有他的父母和阿姨、姨丈赴宴，後來全都中毒送醫。前夫家人的朋友指出，他們因為擔心艾琳的精神狀態，所以想去看看她。

負責此案的維多利亞州警目前仍在進行調查，尚未提出任何指控。