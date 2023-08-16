為讓大專畢業生無縫接軌職場，創造企業及學校、青年三贏，勞動力發展署中彰投分署配合中央「大專青年預聘計畫」，開發超過1000個工作崗位訓練機會，提供大四學生訓練的機會，其中台灣第一大密封元件製造商茂順科技即藉此與朝陽科大合作，推動「航機維修與複材技術」人才培育專班，培育台灣軟實力人才。

中彰投分署指出，為推動「投資青年就業方案第二期」，勞動部特別提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，其中的「大專青年預聘計畫」提供大四學生到職場訓練機會，參與的單位不但由學校端提供學程或專班制度，結合企業端提供工作崗位訓練，幫助在校生提前適應職場，且企業每訓練1名學員可獲最高7.2萬元補助。

就讀朝陽科大航空機械系的簡姓學生說，自己參加該計畫，目前已進入茂順公司研發中心實習，職場導師們都很願意提供指導並給予學習機會，到了實習中後期，不僅有機會旁聽參與客戶的全英文會議，在團隊討論時也能有機會表達自己的觀點跟想法，現在已能獨立完成油封測試及主管交辦任務。

茂順公司指出，勞動部大專青年預聘計畫的工作崗位訓練，可協助企業放心孕育所需要的專業人才，也提升學員到企業實習與留任的意願，增加進用人才的優質渠道，公司未來會持續申請計畫，提供青年工作崗位訓練的機會。