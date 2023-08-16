以造型師轉型成為全方位藝人，李明川總笑稱自己是最時尚的綜藝咖。近期除了參與戲劇演出，還將推出籌備一年的單曲《就是喜歡你》，他自曝錄音室秘辛是不穿內褲，還有穿最能放鬆的睡衣去配唱，「因為我需要給自己解放感，才能放鬆開唱。」

平常很少非常清楚聽到自己歌聲的他坦言不太適應，卡關好久最終完工。收到混音成品時，李明川第一個反應竟是懷疑，立刻跟製作人尖叫詢問說：「這是不是修太大？我的歌聲聽起來好噁，根本是少男，我都幾歲了，這樣會被以為是代唱啦！」製作人林正連忙澄清說什麼都能修，只有聲線不能修太多，保證完全是以原本的歌聲為出發，「絕對是李明川本人的歌聲，《就是喜歡你》充分傳達出想要呈現的溫暖氛圍，讓大家一聽就甜到心裡。 」

《就是喜歡你》是翻唱以高中生畢業歌「風箏」合輯出道的歌手團體「四個朋友」的歌。現在由「四個朋友」其中一位歌手林正擔任製作人並重新編曲。師承金曲歌王製作人陳建瑋老師的林正，這次是相隔十年後，與出道時為他擔任專輯整體造型的明川老師再度相遇。

林正説：「還記得第一次開造型會議緊張到不行，因為眼前是超級大咖造型師，還好老師當年不嫌棄讓我可以帥氣出道。這次換我擔任老師的製作人，居然是唱我們以前唱過的歌，最酷的是連我自己乍聽都以為是一首全新的歌，這個角色互換超有趣！」

戲劇部分，李明川近期受邀演出衛視中文台《女兒大人加個賴》，渾然天成的喜劇表演在網路上引起討論。李明川也客串演出《絕對佔領》，與男主角CP蕭鴻、毛祁生有對手戲。特別的是，李明川不但客串演出，單曲《就是喜歡你》也被選為《絕對佔領》戲劇片頭曲，李明川表示：「大學唸的是戲劇系，後來做造型師以為跟演戲的距離越來越遙遠，沒想到這次不但有演還能演唱戲劇片頭曲，人生真是充滿驚喜！」《就是喜歡你》將在七夕情人節（22日）於各音樂串流平台數位上架，MV將在當天同步上線。