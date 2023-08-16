夏日炎炎暑假正是季節性缺血的高峰期，加上近期颱風到訪、午後雷陣雨頻繁，台灣血庫告急，特別是南部地區的血液募集量幾近為零！由嘉義市郭姓宗親會主辦，有巢氏房屋嘉南區經管會及台慶不動產嘉南區經管會協辦的「愛+正能量 讓愛熱血蔓延」公益捐血活動，於8/13號召嘉義民眾一起捐熱血，當天特別準備嘉義在地美食林聰明砂鍋菜、東台糧倉優質好米，只要捐血250 c.c.即贈送，如果捐血500 c.c.再加送超商禮物卡。當天總計募得427袋熱血，超越當初設定的300袋目標。

永慶房產集團加盟四品牌嘉南區聯賣區長江智玄表示，很開心這次能跟嘉義市郭姓宗親會攜手合作，此次捐血活動主要有兩個捐血站，台慶不動產嘉南區經管會的夥伴到垂楊捐血站協助，有巢氏房屋嘉南區經管會的夥伴則在嘉義捐血站幫忙，我們號召夥伴協助事前行銷宣傳，8/13當天更動員上百位夥伴擔任捐血活動客服和志工，同時也捲袖捐血，讓活動圓滿順利。

台慶不動產嘉南區經管會熱心擔任捐血活動客服和志工，助活動圓滿順利。(圖/永慶房產集團提供)

有巢氏房屋嘉南區經管會會長黃至弘表示，透過有巢氏房屋嘉南區經管會及台慶不動產嘉南區經管會的力量合作號召更多民眾來捐血，定期捐血助人也助己，不只促進自身新陳代謝，所捐出的每袋熱血都是病患的生命力，發揮公益之心幫助有需要的病患，是件有意義的善舉，也可以帶動社會大眾的共鳴，吸引更多人一起為血庫注入新血，將「愛」與「善」傳遞出去，未來也會持續服務在地，投入公益活動。

有巢氏房屋嘉南區經管會服務在地，發揮公益之心幫助有需要的族群。(圖/永慶房產集團提供)

永慶房產集團成立以來，旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，除了提供給消費者買賣房屋上誠實、透明的專業服務外，也積極實踐企業社會責任，關懷台灣各角落的弱勢族群，並號召同仁們參與各地方的公益活動，針對各地有需要幫助的人盡一份心力，到處皆可以看見行善的足跡，也邀請民眾投入公益回饋社會，傳遞溫暖正能量。