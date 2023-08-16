總統蔡英文上任後連續調整基本工資，但受到疫情影響，使內需服務業大受打擊，因而連續2年祭出「基本工資補貼計劃」，近日受到景氣影響，反而使製造業大受打擊，外界關心明年是否也有相同計劃，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，基本工資補貼計劃是疫情限定，且在疫情前也未曾因為景氣狀況補貼，「應該會回歸正常」。

受疫情影響事業基本工資補貼為針對事業於今年1到6月間受基本工資調整影響的全職及部分工時員工，分別提供每人每月920元及560元的補貼款，並以2022年10月底的員工人數為上限提供補貼。

「今年基本工資仍是往調升的方向來走」，許銘春表示，在基本工資工作小組會議上勞資有共識調整，但也提及庫存增加、訂單減少，因此GDP成長率不像過去亮眼，希望為合理的調幅，希望9月初開會時能夠理性、平和的決定。

至於是否會再祭出基本工資補貼？許銘春說，去年及今年的補貼其實是針對內需產業、且是疫情限定，由於特別條例已在6月30日到期，因此應會回歸正常處理，「今年還沒有考慮到這個問題」。至於針對減班休息（無薪假）的部分，她說，則會透過充電再出發及僱用安定措施等協助。

外界也關心新的移工來源國進度，許銘春說，「目前基本上都還很順利」，大方向是不變，只待細節討論，會努力在今年年底簽定備忘錄。