北韓今天首度對美國大兵金恩越界案發表評論，有學者認為，金恩非裔背景對北韓來說具有「某些政治文宣價值」；另有專家指，此案讓平壤在多個方面逮到機會，要放人恐不易。

官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，上月18日越過兩韓交界進入北韓的23歲美國二等兵金恩（Travis King），已承認非法闖入北韓，並表達在北韓或第三國尋求庇護的意願。

報導說，調查人員做成結論，金恩是蓄意和非法越界，意圖留在北韓或第三國。

報導中說：「在調查期間，金恩坦承他決定越界到朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名），因為他對美國軍隊中的不人道虐待和種族歧視十分反感。」

「他也表達在朝鮮民主主義人民共和國或第三國尋求庇護的意願，表示他對美國社會的不平等感到灰心。」

LMI諮詢公司（LMI Consulting）政策實踐領域指導、過去曾在美國中央情報局（CIA）擔任分析人員的金洙（Soo Kim，譯音）告訴法新社，北韓對金恩案首度的官方評論是道道地地的政治宣傳。

金洙說：「金恩越界跨入北韓，在很多方面都讓金正恩政權取得了機會，首要的當然就是有可能針對釋放金恩與美磋商。」她進一步說，平壤當局是「棘手的談判者」，華府想讓平壤放人恐非易事。

平壤當局羈押美籍人士、並將這些人當作雙邊談判籌碼的案例，不勝枚舉。

金洙補充說：「這也是（金正恩）政權大做文章的機會，杜撰整個情況，好藉此撻伐美國、一抒平壤對華府根深蒂固的敵意。」

平壤當局首度對金恩案發表公開評論之前，北韓中央通信社剛發布一則聲明，撻伐聯合國針對北韓人權紀錄展開討論。聲明形容美國是「反人類的邪惡帝國，因各種社會罪惡而徹底墮落」。

聲明寫道：「美國不僅縱容並助長社會上的種族歧視、槍枝犯罪、虐待兒童、強迫勞動等，還對其他國家強加不道德的人權標準，挑起各國內部的動盪和混亂。」

對此，挪威奧斯陸大學（University of Oslo）韓國研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）告訴法新社說，由於金恩「是非裔，我會猜他對北韓具有某些政治文宣價值」。

他說：「白人抱持的種族偏見、黑人遭受的不當對待，一直是北韓政治文宣強調的重點，打從韓戰以來就如此。因此，金恩或許會被利用來放大這方面的訊息。」