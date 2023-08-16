由台大前校長管中閔開創的「亞太千里論壇」，邀請具有國際聲望的亞太意見領袖來台灣進行演講和交流，第一場邀請楊榮文前來就兩岸未來和平發表演說，合辦單位有李國鼎基金會、長風基金會、玉山科技協會等，協辦為徐宗懋圖文館。

論壇指出，楊榮文極具國際聲望，是新加坡寄李光耀之後，最受國際政壇和學術界推崇的亞太意見領袖，經常應邀到各地進行演說，中美關係、中國的未來、國際局勢、東南亞國家的基本政策的問題，提出精闢和深刻的觀點。這次應邀到台灣演講，將特別針對兩岸未來和平，提出精闢的分析和建議。

論壇表示，楊榮文曾擔任新加坡新聞暨技藝術部長和新加坡外交部長，對文化藝術具有很高的熱情，推動新加坡古蹟建築和博物館的重建。他也曾參與新加坡外交政策的制定，執行李光耀以來新加坡獨立自主的國策。

論壇指出，此外楊榮文與台灣有很深刻的個人淵源，在新加坡武裝部隊服務期間就曾經幾次前來台灣，對於新加坡部隊在台灣受訓的軍事和外交情況，有很深入了解，包括蔣經國總統與李光耀總理間的私人友誼，以及對新加坡同時與台灣跟大陸發展關係的關鍵影響。擔任公職以後，他也曾經協助李光耀資政處理對台的相關問題。對於新加坡與台灣簽署自貿協定的波折，更有親身的經歷。

論壇透露，在演說中楊榮文將首度分享新加坡與兩岸關係的許多秘辛，並以他對兩岸關係的深入理解，對兩岸未來的和平發展，提出明確的建議。對於環繞兩岸關係的各種國際人士的意見中，這將是一場洞悉情勢、見解精闢以及獨具創見的精彩演說。演說後將邀請台灣重量級的專家和學者，與楊榮文進行現場的對話和交流。