夏克立與黃嘉千去年7月爆出婚變，兩人為此對簿公堂，甚至多次隔空交火，導致關係降至冰點，對於郎祖筠表示早就知情很多事情，這讓夏克立再度於臉書發布影片反擊：「你夠了沒?真的太誇張了」。

根據《三立新聞網》報導，郎祖筠聲稱黃嘉千發出律師聲明，事前已經考慮很久，她坦言：「早就知道有各種假借友人名義在謾罵黃小姐的狀況」，接著指出曾致電黃嘉千經紀人了解狀況，但都不知情所謂的友人是誰，對此，夏克立再度做出反擊，強調只有黃嘉千知道這麼多細節，那究竟是誰放出的消息?他無奈搖頭表示：「誰知道」。

夏克立指出兩點不提告的原因。（圖／Chris Downs臉書）

夏克立點名郎祖筠及竇智孔，並將砲口對準兩人：「你們真是夠了，你們在大家面前，講了我很多難聽的話，你知道什麼？你就講出來啊，給我看證據，因為沒有東西，我老婆從來沒有傷，所以你們再講什麼?我真的不知道」，接著怒斥：「你們真的夠了，你們真的有點玩的太過分了」。

夏克立接著道出兩點不提告的原因，第一點是要花錢請律師，第二點則是覺得已經夠了，強調：「他叫我垃圾，我自己已經有這麼多問題，我還要去忙這些，無法控制脾氣的朋友嗎？真的是小朋友，大人不會做這種事」，並質問郎祖筠：「你最近跟黃嘉千合作舞台劇，你是用這樣的方式來宣傳工作嗎」，對於私生活疑似變成宣傳工具，讓他忍不住怒斥：「真的太誇張了」。