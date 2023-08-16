2019年犯下台南玉井7死2傷縱火案的曾文彥，一審判死，二審及台南高分院更一審都改判無期徒刑，上訴後，最高法院認為更一審引用的醫院鑑定報告，與更一審認定可免死刑的理由不符，且曾男符合自首但不給減刑，也有判決理由欠備之處，再次判決撤銷發回更審。

曾文彥的家境優渥，父親是退休醫生，母親是老師，但從小卻經常情緒失控。由於家人無力管教，經玉井真理佛堂前輩堂收容試圖感化，但他住在前輩堂期間，不僅時常與人發生衝突，甚至還曾嗆聲要燒掉前輩堂，家族無奈之下只好將他請出去。

2019年12月13日，當時21歲的曾文彥回頭要求讓他返回前輩堂但被拒，因而懷恨在心，買了汽油到前輩堂縱火，並在犯後打110自首。因現場為木質裝潢且僅有一處出入口，火勢一發不可收拾，最後釀成7死2傷的慘劇。

由於曾文彥縱火後還回現場觀看，檢方痛斥手法殘酷視人命為草芥，犯行形同「無差別式弒殺」，依殺人等罪提起公訴，並具體求處死刑，台南地方法院一審判決死刑，台南高分院二審及更一審改判無期徒刑，但遭最高法院撤銷。