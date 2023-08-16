波羅的海國家拉脫維亞國防部長今天命令軍隊協防與俄羅斯盟友白俄羅斯的邊境，在這之前的24小時內，有96次非法移民試圖越境的行為。

路透社報導，休假中的邊境防衛隊官員也被召回協助巡邏。

拉脫維亞邊境防衛隊在聲明中表示，拉脫維亞有「關於混合威脅可能增加的訊息」。聲明說，白俄羅斯當局對組織非法移民流動的參與日漸增加。

與白俄接壤的歐洲聯盟（EU）成員國拉脫維亞、立陶宛和波蘭越來越擔心邊境問題，因為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）數百名傭兵上月應白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）之邀抵達白俄。

魯卡申柯多次表示，他一直在制止想進攻波蘭的瓦格納傭兵。

近幾個月來波蘭看到試圖穿越邊境的移民人數有所增加，主要是中東和非洲移民。

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）10日表示，波蘭計劃在白俄邊境增派1萬名士兵，支援邊防部隊。

2021年，主要來自中東和非洲的數千人試圖從白俄進入波蘭但遭拒於門外，拉脫維亞、波蘭和立陶宛面臨移民危機。