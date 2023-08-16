高雄一名女子近日到鼓山區某間自助餐購買便當，沒想到菜色裡竟有深色扁平物，一開始女子以為是海帶，吃了一口後，發現扁平物硬到不行，吐出一看才發現是充滿汙垢的鐵片，嚇到女子PO網告知。女子表示，店家回覆鐵片為冰箱的架子，而高雄市衛生局也著手開查。

女子在爆怨公社PO文表示，自己到鼓山區某自助餐購買便當，由店員代為夾菜，沒想到回家以後竟吃到滿是汙垢的鐵片，由於鐵片上充滿汙垢，整條扁狀物就像昆布一樣，讓網友紛紛留言說像「滷海帶」、「不是昆布嗎？」等留言。而高雄市衛生局也已派人前往稽查該店家。