果賤傷農，霧峰山區龍眼豐收，卻因市場供過於求，價格跌落，市議員李天生為農民發聲。（李天生提供／馮惠宜台中傳真）

值霧峰山區龍眼大豐收，唯市場供過於求，價格只有去年1／3，果賤傷農，農友們紛紛叫苦，台中市議員李天生今（16日）要求市府協助輔導行銷，霧峰區農會總幹黃景建強調，將加強辨理共同產銷及直銷供應作業，設法穩定龍眼市場價格。台中市農業局表示，將持續與產區農會密切聯繫，監控市場價格，農民若有共同運銷或加工設備需求，也會再予以協助輔導。

根據統計台中市龍眼產區分佈在：太平區、大里區、霧峰等地，種植面積2184公頃、佔全台21％、產量1萬2989公噸、佔全台35％；霧峰農會總幹事黃景建表示，今年霧峰龍眼豐收，市場價格卻滑落，不過除品質欠佳外，一般還有每斤3、40元，優良的每斤60元至80元；農會辨理龍眼共同運銷，將產品運往台北果菜市場銷售，每年平均約600噸，價格約每斤70元，

李天生說，龍眼價格滑落「果賤傷農」，他要求市府協助輔導行銷，包括辨理外銷或加工；另受氣候影響，小果粒龍眼數量增加，價格不佳，必要時應該啟動救濟機制，彌補農友損失。

農友楊月霜指出，去年受到豪大雨及荔枝椿象危害影響，龍眼產量銳減，價格高達每斤上百元，今年出現豐收，產地收購價格，果粒較小的每斤20元，普通的每斤4、50元，高級的每斤70元，確實不如往年，目前期待中元普渡協助拉抬行情，否則最後只有加工製作龍眼乾等產品銷售。

面對今年龍眼價格滑落，台中市政府農業局表示，經統計8月1日至16日，台中市龍眼產區：太平區、大里區、霧峰區農會等 將龍眼送往台北二、台北一、三重拍賣市場，交易量佔總交易量783公噸中的216公噸，每公斤拍賣均價52元，高於拍賣市場每公斤拍賣均價41元的均價。

農業局強調，將持續與產區農會密切聯繫，監控市場價格，農民若有共同運銷或加工設備需求，也會再予以協助輔導。