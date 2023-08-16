本季接受天使小聯盟合約力拚復出的墨菲（Daniel Murphy），16日宣布將二次退役，決定不再重回效力12年的大聯盟舞台。墨菲在2021年1月高掛戰袍，今年3月與獨立聯盟簽約並繳出不錯表現，6月轉戰天使小聯盟體系。

墨菲起初效力大都會，職業生涯共敲出138轟，全壘打並非主要攻擊策略，卻於2015年季後賽以兇猛砲火打響名號，季後賽首輪面對道奇G4起，一直到橫掃小熊的國聯冠軍賽，墨菲每一場都留下開轟紀錄，當時柯蕭（Clayton Kershaw）、葛倫基（Zack Greinke）、列斯特（Jon Lester）和艾瑞耶塔（Jake Arrieta）等強投，都栽在他火熱的球棒上，不但幫助大都會挺進世界大賽，墨菲最後也拿下國聯冠軍賽MVP。

2016年墨菲以3年3750萬美元轉投國民，證明季後賽的成功絕非僥倖，前2個賽季平均打擊率高達3成34，二壘安打產出量為聯盟最多，打擊成績比起效力大都會時還要來得優異，墨菲在2018年季中遭球隊交易，隔年國民奪隊史首座世界大賽冠軍。

2020年是墨菲大聯盟生涯最終賽季，當時他效力洛磯，在隔年宣布退休，38歲的墨菲對於棒球的熱愛沒有消散，今年和獨立聯盟長島鴨簽約，與新科中職狀元郎林子偉當過隊友，6月天使內野陣容出現傷兵潮，找上長島鴨並將墨菲合約買斷，卻遲遲等不到重回大聯盟的機會。