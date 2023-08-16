正在巴拉圭出訪的副總統賴清德，回程將過境美國舊金山，但資深媒體人陳鳳馨直言，其實賴屆時只算是「轉機」，且賴去程過境紐約時，也未如慣例由AIT主席親自接機，這一切都是美方的壓抑所致。

陳鳳馨日前於主持的《正經龍鳳配》節目指出，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）雖是以參加妹妹婚禮為由沒有親自接機，但其實在外交運作上，賴清德只要提前1天出發即可，過往不少台灣人物過境美國都是停留3天2夜，顯見美方背後有所考量。

另外，陳鳳馨提到，賴清德回程幾乎不算過境，只能算是轉機，因為停留的時間就是換飛機的時間差，與僑胞見面也無法對外公開，這都是屬於美方的壓抑。

節目另名主持人唐湘龍則表示，今年初宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，我方為賴清德參加，美國則由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席，但這次巴拉圭總統的就職典禮，美方僅派內政部長前往，代表賴可以接觸到的美國官員層級不若以往，他也無法藉機炒作。