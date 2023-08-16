22歲的邱姓女子是名2寶媽，以自家小孩喝不慣某品牌奶粉為藉口，在臉書創設多個假帳號，打出「甜甜價」售出，買家匯錢後，她就消失。不過她不僅假賣奶粉，甚至先前就曾利用遊戲點數、演唱會門票進行三方詐騙，雄檢依詐欺罪將她起訴。

高雄市刑大在今年4月，接獲多位家長報案，在網路看到邱女張貼「甜甜價奶粉」的訊息，紛紛掏錢下訂，但錢付出去卻一直沒收到貨，被害人陸續向警方報案。查出次22歲的邱姓女子涉嫌以假帳號扮演賣家，使行買空賣空詐術。

不僅如此，起訴書指出，22歲的邱姓女子因無錢花用，從去年開始涉嫌創立多個假帳號，以販售奶粉、演唱會門票等由，吸引被害人上門，另一邊她找到想販售遊戲帳號的被害人，等想買商品的被害人將錢匯到買販售遊戲帳號被害人的帳戶中後，邱女一拿到帳號，就將遊戲點數變賣，待被害人收不到商品後，才發現被騙，警方於今年4月上門逮人。雄檢偵查時，邱女坦承犯行，全案依詐欺罪起訴。