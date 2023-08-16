韓國房地產委員會（REB）於16日指出，全韓國房價繼6月稍微減少0.05%之後，7月小漲0.03%，是自2022年5月以來首次上漲。若按照區域來看，首都首爾房價漲0.15%，大首爾區的物件也漲0.15%，其它地區的屋價跌幅也由0.13%收斂至0.09%。

同時，REB預估，日後景氣一旦復甦，首爾地區房屋售價上漲的幅度將會更大。在過去曾出現的拋售潮已漸漸被市場消化，大首爾圈的物件價格將會持續攀高。

韓國金融業者KB Financial Group認為，韓國房市不太可能會再次向下大幅修正，因為已有低接現象出現。但是，7月止跌並小漲的情況，不太能說韓國房價已反彈，或將進入另個牛市階段。

為了避免房市硬著陸，韓國政府特別鬆綁了購屋的條件與審查，且推出臨時的政策性房貸。上周另份數據顯示，韓國房價居高不下，已讓當地家庭舉債在七月時，已連續四個月增加，漲幅也創近兩年來新高。