新北市財政局今（16）日於市政會議以「多元運用展新意 新北財政創效益」為主題進行專題報告，局長陳榮貴指出，市府除了連續2年產生收支賸餘、減債達129億，年均稅收也較市長侯友宜上任前每年增加93億之外，也透過全國農漁會資金以及利率議價機制，用舉新還舊的方式償還近年到期的330億借貸，節省市府1000多萬利息。

陳榮貴表示，財政局為擴增用地基金財源，與城鄉局共同推動容積移轉雙軌制，建商除可捐贈公共設施保留地取得容積外，亦可以繳納代金，使市府可以加速取得重大建設所需用地，來達到財務多元運用的目的。

另外，在公庫管理方面也於今年首次引進全國農漁會資金以及利率議價機制，一次舉新還舊330億元即可為市府節省1000多萬的利息。財政局說明，此議價機制類似「競標」，藉由個農漁會、銀行的報價，算出加權平均利率後，再與高於此利率的單位進行議價，若可配合則直接以該利率進行借貸。

財政局表示，因此次規畫舉新債額度約為300億，但金融機構報價額度達400至500億之間，所以產生市場競爭的效應，讓市府可以透過議價制度來找到提供較低利率的機構進行借貸，根據計算結果，平均加權利率約為1.684％，讓市府可以節省利息上的開支。

在市產多元方面，市府透過公有建物調配機制，已經完成調配308處，達成公托120處翻倍、托老達標的任務，未來市府還會透過新增公益設施項目、鼓勵民間自提及爭取中央興辦社宅時留設空間等等的多元方式來持續佈建身障日間照顧中心及托老中心等設施。

此外，財政局也配合都更三箭政策，推動公辦都更，透過分回公益設施、店鋪及辦公室作穩定經營收益，兼顧公益和財務，提升資產價值。此外，財政局也創公部門先例推動合作開發，土城聲寶和中和大洋塑膠回饋地2案，預計於2024年招商，創造市產增值效益。

陳榮貴強調，過去4年財政局靈活運用多項措施，已展現良好的成績，未來仍將持續創新，以財務開源創值，市產活化加值，財政永續價值的「三值」目標努力，讓市政和財政與時俱進，穩健前行。