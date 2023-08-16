路透社引述多名知情人士指出，中國的律師事務所正急忙遵守北京的「新指導意見」，以淡化公司境外上市文件中，對於中國相關業務風險所使用的負面措辭。

美國之音引述路透社報導，中國證券監管機構上個月在一次閉門會議上，要求國內律師事務所不要在首次公開募股（IPO）的招股說明書中，提到對中國政策或商業和法律環境的負面描述。

知情人士表示，中國證券監督管理委員會（CSRC）警告，如果未遵循此要求，可能意味著他們的上市計劃無法獲得監管機構的批准。

消息人士指出，律師事務所目前正在急忙修改一些上市招股說明書中的措辭。例如，中國當地律師建議在一些IPO申請中不再提及「外匯管制」，而是使用「外匯管理」等更中性的措辭。

一名消息人士稱，一些尚未獲得中國證監會批准的潛在發行人，被監管機構要求調整其招股書中的風險因素，以遵守新的境外上市規則。

消息人士透露，自上月底中國證監會與律師事務所的閉門會議後，至少有兩份IPO申請調整了他們對中國做出政策改變的描述。

報導指出，中國3月份生效的新上市規則明確規定，禁止對中國法律、政策、商業環境、及司法制度進行任何「歪曲或曲解」。

中國監管部門的這項要求對在香港上市的中國公司同樣比照辦理。消息人士說，在一份潛在的香港上市申請中，律師在招股說明書中刪除了有關中國監管、政治和經濟環境以及外匯管制不確定性的內容。

消息人士稱，中國要求在上市申請中淡化中國業務的相關風險，可能引發美國證券交易委員會（SEC）的質詢，該委員會已警告各企業中國的風險披露不充分。

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）批評，這是中國操縱金融資訊以隱藏嚴重風險，並欺騙美國投資者的最新證據，「我們不能容許中國企業在忽視我們的規則下，從我們的資本市場中受益」。盧比歐並呼籲美國證交會主席採取行動。