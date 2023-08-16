桃園市大園分局埔心派出所前，有棵樹齡130年的老榕樹，因樹枝生長茂密需定期修剪，15日出動吊車修剪。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園分局埔心派出所前，有棵樹齡130年的老榕樹，當地民眾都稱其為「大樹公」。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警分局埔心派出所前，有棵樹齡130年的老榕樹，當地民眾都稱其為「大樹公」，過去許多民眾都在此調解紛爭。因樹枝生長茂密需定期修剪，昨經地方耆老、民代、里長等人齊聚祝禱祈福後，出動吊車修剪，修剪後的老榕樹更加清爽健康，也盼老樹能持續與桃警團隊共護治安。

埔心派出所長方志豪表示，老樹是自然界的瑰寶，也存在社區、廟口或校園中，默默陪伴大家，在桃園各警察分局或派出所也都有與地方居民共同成長的大樹，其中埔心派出所前的老榕樹，約1892年種植，成長至今樹齡已達130年，為桃園市警局各機關中最年長的一棵。

該棵老榕樹的樹幹多分枝、樹冠寬廣，具有綠蔭、美化警察機關功能，樹身則綁有一條紅布條。方志豪分享，里民洽公來訪，也常在榕樹下乘涼休息，各類案件的關係人也常在這調解事情，彼此約在派出所前大樹下，坐下來好好談話，較不易發生衝突，百年老榕樹無形中也陪伴民眾化解許多紛爭，附近里民更將這棵百年榕樹稱為「大樹公」奉為神木祭拜。

據悉，埔心派出所原址過去為一間土地公廟，在埔心所遷至現址前，該棵老榕樹就已存在。方志豪說，老榕樹歷經百年生長，克服各種天災和病蟲，依然屹立不搖，不僅保存大園埔心地區的共同回憶，也見證社區警政的多元發展。

方志豪表示，15日上午在地方耆老、民代、里長、埔心警友站、大園區公所、大園清潔隊等人齊聚下，共同祈福祝禱，並由志工及義警民力共出動13人，協助修剪枯枝和病枝，花費4小時順利完成，由於埔心所位置並非航空城計畫徵收範圍，因此也希望未來下一個百年，這棵神木能持續與桃警團隊共同庇護地方治安平穩。