大陸房地產大王「碧桂園」欠下的債務黑洞深不可測。法國廣播電台引述《費加羅報》報導，該集團在馬來西亞打造的「森林城市」，有很大的可能恐淪為「超級鬼城」。

報導稱，「森林城市」項目起於2015年，耗資超過1000億美元，是一座在馬來西亞南部，靠近新加坡打造的「綠色與智慧的未來城」，結果恐以失敗告終，前往參觀的觀察人士和媒體甚至形容其為「鬼城」。

報導稱，碧桂園投資打造的「森林城市」，建在面積30平方公里的4座人工島上，本應吸引70萬居民，現在頂多有萬餘人住入。只完成28000個居住單位，裝修完畢的也只有4座島中的一座。根據馬來西亞《新海峽時報》報導，其中近90％的商店店面可能已被棄置。

為什麼「森林城市」會淪為「超級鬼城」？《費加羅報》分析，錯誤出在房價昂貴，當地人無力購買。根據法國電視2台的報導，「森林城市」每平方米售價2800歐元，而馬來西亞人平均工資不超過700歐元。其中有些公寓甚至要價百萬歐元，這樣的房價對於當地人來說，顯得高不可攀。

至於外國購屋者，尤其是中國富豪，本來是「森林城市」計畫最初瞄準的目標，但是當地政府前後矛盾的聲明讓許多中國人打消了主意。報導稱，2018年，馬來西亞時任總理聲明，他的政府不會允許外國人購買「森林城市」，後來，總理改變了主意，潛在的顧客還沒有回過神來，中國領導人習近平下令嚴控資本外流。

「不過，碧桂園仍在為自己的龐大的豪奢公寓計畫辯護。『森林城市』已經修好且開放了2座高爾夫球場，2座豪華旅館，1座國際學校，還有水族館，」碧桂園對《新海峽時報》表示，說「森林城市」計畫失敗並不公平，「森林城市」將於2035年全部完成。不過，八月初，碧桂園宣布，可能要在2年內重新評估其發展規畫。

報導稱，房地產商承認 ，3年新冠疫情和全球經濟放緩等不可預見的因素，對發展趨勢產生了影響。雖然聘請了100多家外國房地產仲介向潛在買家推銷「森林城市」，但「森林城市」項目或許將因為碧桂園集團正在經歷的危機而被顛覆。