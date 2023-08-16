針對市府向興富發求償案，市長盧秀燕指出，市府在這方面立場堅定。(林欣儀攝)

發生在今年5月10日的興富發文心愛悅建案工地塔吊吊臂掉落，釀1死14傷，且導致中捷列車及軌道毀損，台中市府向興富發求償2.6億元，但雙方2次協調破裂，興富發16日發聲明指外界說的「賠越少越好」說法非公司立場，興富發絕不推卸，未來也會遵守仲裁結果。

台中市長盧秀燕受訪指出，這起事故造成人員死傷及台中的建設破壞，包括捷運營運也受到影響，站在市府的立場會積極求償，很遺憾過去2次協商談判都破裂，目前該案交付仲裁，希望有好的結果，市府在這方面立場堅定。

興富發今天聲明則強調，對於台中市府求償2.6億元，部分報導指「興富發拒賠」、「金額過高」、「賠越少越好」的說法都非公司立場；興富發對於這次意外造成的損害從未拒賠，也不會推卸該負的相關法律責任，事發後已陸續與受害者及家屬達成和解。

聲明指出，就中捷提出的2.6億賠償金額，雙方經2次協調未達成共識，也都同意透過公正專業仲裁程序釐清應負擔的責任，興富發願意遵守仲裁結果。興富發也再度強調，將以更加嚴謹的態度面對，承擔公司應負的責任。