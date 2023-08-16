早年政府號召產業東移、東砂北運，研擬在壽豐鄉設置光榮砂石工業區，事隔多年，地目與砂石工業區不符，進駐的8家業者被控占用國有土地，訴訟多年，法院判決返還土地，但外界懷疑附近土地掩埋大量廢棄物，其中占地廣達6.7公頃的1家業者，至今仍未遷移，讓人起疑，縣府環保局表示，已採樣送檢，去年底移送檢警偵辦。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，法院判決要返還土地，當地砂石場陸續清空，歸還給退輔會台東農場。但剩下的砂石場規模最大，曾會同退輔會台東農場到場點交與現勘，在拆除清理過程都有持續追蹤，也針對砂石場開罰，要求其提出廢棄物清理計畫書等。

環保局等有關單位接獲檢舉，地下埋有廢棄物，張華砡說，去年有開挖8處採樣送檢，符合重金屬標準，非有害廢棄物，但因開挖出來不是原本土石，疑似掩埋廢棄物，全案移送吉安警分局偵辦，若有新事證，會依狀況研擬前往開挖採樣。

本案為立委陳椒華接獲檢舉，也多次到場勘查，此案在2019年就已遭法院判決確定，她透過服務處說，縣府環保局、地主國軍退除役官兵輔導委員會台東農場仍消極處理，會勘時發現「爐碴」等疑似「毒物」，懷疑周邊土地下方究竟掩埋何物，希望政府落實公權力、擴大調查。

光榮砂石工業區、位在中華紙漿廠後方區域，是早年政府產業東移號召砂石業者進駐，東砂北運。不過地目與砂石廠區工業用地不符，多家業者與政府（地主）訴訟多年敗訴。