為活化高雄舊港區面貌，打造蓬萊商港區、第三船渠、愛河灣等區域作為遊艇碼頭、水域遊憩活動及旅遊觀光重點發展基地，高市府將於今年底完成大港橋以東（外側、靠近海音館）水域遊艇碼頭的建置，提供遊艇、帆船停泊，促進高雄港內整體海洋休閒觀光發展。

未來船艇可配合大港橋旋轉時間進出第三船渠內側（圖片來源：高雄海洋局提供）

高市府海洋局長張漢雄表示，在高雄市政府、港公司與高雄港區土地開發公司，三方攜手合作下，逐步改善舊港區基礎環境、建構港灣設施及永續水域開放政策，目前已完成的愛河灣擋浪堤、遊艇碼頭專區及非動力水域遊憩活動區，接下來第三船渠水陸域的開發利用，將是目前積極發展重點。今年底完成大港橋以東（外側、靠近海音館）水域遊艇碼頭的建置，明年上半年完成大港橋以西（內側、靠近哈瑪星）水域遊艇碼頭，並協調臺灣港務公司高雄分公司（以下簡稱港公司）增加大港橋每日旋轉次數便利遊艇等船舶進出。

海洋局指出 ，第三船渠大港橋以東（外側）水域，刻正興建遊艇碼頭，今年底將可提供遊艇、帆船長期及臨停泊位，藉由重點觀光區域遊艇碼頭，吸引各地船主前來，帶動周邊陸域及海洋休閒觀光藍色經濟，並視遊艇泊位供需情況，逐步增設大港橋以西（內側）水域遊艇碼頭泊位，同步提供中小型遊艇及帆船友善停泊空間，且已與港公司協調，因應未來遊艇進出頻率提升，增加大港橋每日旋轉次數便利遊艇、帆船等船舶進出，強化遊艇相關服務產業鏈之群聚效益，培植國內遊艇使用者人數，活絡高雄港內各項水域活動及觀光。

高市府將逐步開放第三船渠的遊艇遊憩活動，並已協調港務公司提升大港橋每日旋轉次數（圖片來源：高雄海洋局提供）

大港橋肩負活化第三船渠兩岸活動場域，透過大港倉庫群積極招商，引入餐飲、運動、休閒、娛樂等商業夥伴，大港橋串聯棧貳庫、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及蓬萊商港區，打造高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶，配合高市府目前積極辦理「南北大溝出口段改道工程計畫」，未來第三船渠內之水域水質將大幅提升，更有利開放遊艇、帆船等遊憩活動。

最後海洋局也強調愛河灣及第三船渠水域現為高雄商港區範圍，為開放前述水域發展船艇及水域遊憩活動，經高市府與港公司多次協調，港公司已同意愛河灣及第三船渠水域交由市府使用管理，高市府海洋局亦已公告愛河灣及第三船渠水域遊憩活動範圍、種類暨應遵守注意事項，開放民眾於愛河灣水域進行無動力水域遊憩活動。

3號船渠遊艇碼頭規劃願景圖（圖片來源：高雄海洋局提供）

3號船渠遊艇碼頭規劃願景圖（圖片來源：高雄海洋局提供）

（圖片來源：高雄海洋局提供）