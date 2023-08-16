台灣馬自達推出今（16日）發表24年式MAZDA2，以現行高階Proactive Touring車型為基礎，導入原廠最高規格Sport外觀，透過全新燻黑「魂動之翼」、個性化設計、雙色16吋鋁合金輪圈及更顯運動化的座椅，吸引更多對設計有堅持並追求個性化的年輕車主，售價同步下調為78.9萬元，提供市場兼具美感與質感的全新選擇。

24年式MAZDA2簡化為單一車系編成15S Urban Sport，標配有Smart Keyless免鑰匙感應系統、無線Apple CarPlay、倒車顯影系統、盲點偵測系統（BSM）、後車警示功能（RCTA）及6具安全輔助氣囊，提供消費者同級價格帶內最完整的安全及便利配備。同時導入天際灰（Aero Gray）全新車色，以灰色為基底完美融合明亮及冷冽質感。

24年式MAZDA2車體結構援引SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS車輛動態管理系統與G力導引控制技術+，搭配LED光感應自動啟閉頭燈、定速巡航系統與i-ACTIVSENSE主動安全科技，結合六速手自排變速箱，可輸出116ps / 6000rpm、15.1kgm / 4000 rpm的最大馬力與最大扭力，並具有17.9km/L平均油耗表現，同時滿足車主在城市中靈活移動與運動操駕的熱血需求。