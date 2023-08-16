民進黨中執會今通過徵召前屏東縣長潘孟安核心幕僚、縣府民政處長徐富癸，出戰參選屏東縣第二選區（屏南）立委，代表民進黨和無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳間的綠營整合再破局。徐在參選聲明中直言「屏南綠色版塊始終是遺憾」；副祕書長黃建嘉指出，徵召後如下軍令，意味民進黨在屏南只挺一人，相信支持者不會分裂。

由於黨主席賴清德以副總統身份出訪，今日中執會由立院黨團總召柯建銘代理，他會中指出，徐富癸曾擔任聯合報恆春駐地記者3年，後擔任潘孟安立委服務主任10年，其中7年主要上班地點在東港服務處，陪著當時的潘孟安及律師分別在東港、恆春做選民服務，平日則是第一線處理鄉親接待及服務案件。

柯建銘說，徐富癸也從時任縣長潘孟安辦公室主任到現在屏東縣長周春米的民政處長，共8年半時間，嫻熟縣府運作，未來若有機會進入立法院，以過去的服務經驗，一定可以馬上扛起守護屏南的責任，從中央到地方，做好服務，解決民眾的難題。

柯建銘表示，屏東縣的建設需要中央、地方聯手處理，徐富癸有能力扮演最重要的橋樑，配合周春米及縣府局處，以屏南民眾及地方需求為優先，爭取最多的中央資源到屏東，成為屏南最佳代言人跟守護者。

由於蘇震清曾為民進黨籍立委，面對泛綠宣告分裂，黃建嘉說，民進黨已經正式徵召徐富癸，中執會通過後，意味者徐將成為屏南選區唯一支持的參選人，下達軍令後，全黨上下團結一致，相信未來會有很強的爆發力。至於是否擔憂綠營支持者分裂，他則強調，民進黨支持者非常團結，不會有分裂問題。

徐富癸也在參選聲明中指出，屏東縣只有兩席立委，屏北已有鍾佳濱，屏南的綠色版塊始終是遺憾，也讓屏南的守護與照顧在台灣最南端缺一角，在距離選舉投票不到5個月之際，為了捍衛民進黨的價值，完成總統當選、國會過半的目標，他決定勇敢走向幕前，全力以赴，「拚，就對了」，並且把選舉slogan定為「拚！堅持向前」，相信自己一定能得到選民認同，贏得最後的勝利。