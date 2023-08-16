電影「大賣空」原型、精準放空美國次貸風暴的基金操盤手貝瑞（Michael Burry）近期再有新動作，旗下基金砸16億美元（約新台幣510億）買入標普500指數與那斯達克100指數ETF的看跌期權，押注美股在未來可能出現一波大跌行情。

監管文件顯示，貝瑞旗下避險基金Scion Asset Management第二季買入7.39億美元的Invesco那斯達克100指數ETF（QQQ）賣權，還買入8.86億美元的SPDR 標普500指數ETF （SPY）賣權，等於是砸下15億美元看好美股重挫。

外界關注這一次是否又是貝瑞的「神操作」但監管文件並未要求披露期權執行的狀況，所以得知貝瑞押注的部位表現如何。有趣的是，這波操作也有可能是涉及更大規模賣空交易的其中一部分，而不是直接持有。

由於標普500指數與那斯達克指數今年漲幅分別達19%與39%，不少華爾街專家都認為美股將出現回檔，金融集團Truist聯合首席投資長Keith Lerner就提到，「估值已經達到過去幾年來最富有的水準，對股市採中性立場，因為估值比較高。」

摩根大通首席分析師Marko Kolanovic表示，由於主要市場的央行不太可能放鬆近期貨幣緊縮政策，且宏觀經濟已出現放緩，本益比看起來已經過高，建議投資人減持股票。