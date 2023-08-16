大陸一線男星陳坤至今未婚，不過育有一名21歲兒子「優優」，但陳坤至今都沒有透露孩子生母身分，一肩扛起單親爸爸責任，不過陸網近日卻爆出，陳坤身邊多了2個3歲兒子，還稱他和周迅結婚，對此，總是對私生活低調的陳坤，稍早罕見在微博回應這兩件事。

47歲陳坤被狗仔「懂瓜呱」爆出，身邊多了2個年約3歲的兒子，看起來像是雙胞胎，還稱拍到他帶著孩子和媽媽外出，同時，陳坤還被爆，他和好友周迅結婚，消息一出引發全網熱議，對此，總是對私生活低調的陳坤，稍早則罕見在微博駁斥傳聞：「正好把兩個近期離譜新聞一起回應了。跟周迅是死黨，沒結婚。以及家裡親戚多，孩子也多，但兒子我只有一個。」陳坤還幽默說：「我馬上就進山沒有信號了。謝謝大家關心，告訴媽媽們不要信。」

陳坤影歌雙棲，和鄧超、劉燁、黃曉明齊名「四大中生」，至今未婚的他，育有一名21歲兒子「優優」，但陳坤至今都沒有透露孩子生母身分，一肩扛起單親爸爸責任，多年前陸網曾瘋傳陳坤兒子生母身分，還有熱情粉絲看不下去，要求陳坤提告並澄清，對此，陳坤則說：「怎麼辦？澄清啥？去和造謠者爭論是非黑白？」懶理網上傳聞。

同時，陳坤與周迅是著名的好友，雙方在2000年合作《像霧像雨又像風》時就一拍即合，雙方亦師亦友，互相切磋演藝也彼此陪伴，而周迅每年生日都有陳坤準時發文慶生，兩人好交情溢於言表。