台南市政府前經濟發展局長陳凱凌被控接受廠商性招待、喝花酒及索賄180萬元，案經台南地檢署提起公訴後，陳凱凌在台南地院審理期間，除當庭認罪，還主動繳回不法所得，台南地院16日下午合併處刑8年，褫奪公權5年。針對判決結果，藍營表示失望；綠營則尊重司法。

針對判決結果，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示失望，並認為破壞司法公信力。他強調，陳凱凌不只貪汙，還涉及太陽光電、爐碴等不法情事，不僅延誤許多市府工程的進度、破壞生態，重創民進黨清廉勤政愛鄉土的形象；鑑於各地議員助理費案判刑超過8年比比皆是，陳凱凌貪瀆圍標綁標羈押這麼久卻只判8年，與社會期待差距太遠，檢察官更將郭再欽、陳凱凌涉入太陽光電黑金部分一刀切，嚴重破壞檢察官偵查主體的司法公信力，難道這一切一切的偵查切割，都是為了賴清德總統選舉嗎？

國民黨前台南市議員謝龍介也認為，近日有1位少將參謀長侵占7990元的洗衣機，一審遭重判12年，陳凱凌收賄180萬元，還多次接受酒店飲宴與性招待，結果只判8年，顯然不符比例原則，難道真的「竊鉤者誅，竊國者侯」？期待檢警調勿枉勿縱，再接再勵。

台南市政府發言人田玲瑚、民進黨市議員李宗翰均表示，尊重司法；民進黨市議員周嘉韋還認為，判決8年顯示法院並非那一個政黨所開，針對違法的人，都應秉持勿枉勿縱的精神，未來希望陳凱凌勇敢面對司法審判及自己的過錯，所有的政府官員、政治人物也都應引以為誡。