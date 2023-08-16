鍾湘偉表示，回顧realme在2019年進入台灣之初，為了在最短時間內讓市場認識，所以當時選擇以電商起家，考量成本較低且可以快速進入市場，只是，從2020年開始，影響智慧機市場的因素開始變多，包括疫情、戰爭等，也讓整體市場發生變化。在當下智慧機市場低迷之際，鍾湘偉談到，就必須回歸市場基本面，其實全球手機市場本來就不是一個增長的市場，且總量呈現停滯甚至萎縮，所以必須要回到市場通路的基本面，包括realme總部、台灣在做通路策調整，相信現階段已經接近谷底反轉契機點。

鍾湘偉也點出後續針對台灣市場的三大具體做法，首先，realme在台灣市場盡量量每一個價格帶都有產品，透過有系統的策略規畫，包括產品構面、通路布局等，目前持續再拉高萬元以上的機款比重，最佳化希望可以達45~50%，IoT產品則集中收斂到耳機、穿戴 智、智慧手錶與手機關聯性的產品；再者，下半年業務團隊也會再做擴整，增加約2~3倍的人力，並和系統商深化合作；第三，品牌店鋪也會持續再做規畫，目前包括台北三創、桃園、台中以及高雄夢時代，台北三創的點也計畫在今年頭投入更資源，第四季會從原先的二樓搬到一樓，讓品牌的能見度更高，而桃園則搬遷至人流量更多的桃園NOVA資訊廣場，台中部分則還在評估更適當的地點再做搬遷，realme爭取一年內在六都皆設立品牌專櫃。

realme自2019年5月進入台灣市場，同年底透過realme XT推出一舉進入本地第九，並透過X系列、GT Neo系列等越級新品的推出斬獲消費者喜愛，市場排名穩定維持在前五，但隨著宏觀經濟出現衝擊，realme於2022年收斂產品線，定調數字Pro系列為爆款產品，當年度推出的realme 10 Pro系列首賣銷量較9 Pro系列提升近50%，而今年6月發表的精品影像旗艦realme 11 Pro系列，預購量更是大幅成長178%，較10 Pro系列翻了近3倍，透過兩代爆款產品的耕耘，2023年在10000~15000元價位帶市占排名躍升第四，成功開展市場布局。

realme在2018年於印度創立，以「輕資產」的策略快速拓展市場，並於2021年躍居全球第六。為聚焦計畫性的長線增長，realme於2022年宣布進入創業第二階段，啟動精簡產品線的「精品策略」，並進一步提出塔尖戰略」，目標是每款新品必有一項越級，搭配潮流設計、強勁性能與暢速體驗，持續挑戰市場行規，專注打造越級產品。