2023金門坑道音樂節將於10月21至22日共舉辦6場次，8月21日14時開放網路售票。(于家麒攝)

翟山坑道上有不規則的岩石洞頂、下有平靜的海水吸音，加上A字型的開放坑道口環繞效果讓演出幾乎聽不到回音。(于家麒攝)

2023金門坑道音樂節自8月21日14時開放網路售票，請樂迷把握機會手刀搶票。(圖／金管處提供)

有「一生必聽」美譽的金門坑道音樂節即將邁入第15年，今年預定於10月21至22日共舉辦6場次，並自8月21日14時開放網路售票，酌收報名費每人新台幣200元整。主辦單位提醒，翟山坑道因場地特殊，每場次聽眾僅限額200人，且依往年經驗開放售票即遭「秒殺」，想要體驗坑道內聆賞音樂會的樂迷，請把握機會手刀搶票。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌表示，2023金門坑道音樂節主題為「榮耀再現」，傳達音樂節15年以來給予上萬名樂迷的感動，以及金管處持續活化、保存戰役史蹟的決心。以金門國家公園與翟山坑道的環境美感與歷史意義為主軸，鼓舞世人更祥和、更智慧的去面對挑戰，並喚起希望、期許更美好的未來。

金管處說明，第一天的節目「琴逢笛手」邀請中國笛教父陳中申、朱宗慶打擊樂團首席木琴吳珮菁一同演出，中國笛與木琴的加入，重新詮釋弦樂四重奏，並為弦樂四重奏增添更多元的音色。第二天的節目「天鵝之歌」則由新生代男高音林義偉，以清亮的音色、濃郁的情感與長榮交響樂團單簧管首席莊蕙竹進行對話，搭配藝術總監大提琴張正傑與三位頂尖音樂家所組成的弦樂四重奏，使翟山坑道堆疊出醉人的樂音。

金管處強調，今年的坑道音樂節更邀請知名藝術家、現任國立中山大學的王以亮教授跨刀設計，以海洋、藝術、音樂、文化為設計元素，融合金門文化，帶入懷古情思，以新存在主義藝術風格呈現給觀眾嶄新的視覺饗宴。

藝術總監張正傑說，翟山坑道的音響是他親自探訪過世上最棒的天然的音樂廳，上有不規則的岩石洞頂、下有平靜的海水吸音，加上A字型的開放坑道口環繞效果讓演出幾乎聽不到回音，絕對是全世界獨一無二的；當年他的一個狂想居然可以延續至今，而且年年秒殺，並成為全世界每年期待的表演，他直言這是一個奇蹟，他相信聽眾感受之後，這些音符一定會伴隨他們回味一生。

此外，金管處特別提醒樂迷，翟山坑道因場地特殊，為維護參與聽眾的安全與表演品質，每場次聽眾限200人，並採售票入場，自8月21日14時開放網路售票，凡年滿7歲以上之民眾皆可參與，7歲至12歲者需有成人陪同。另因進場時需經過較多階梯，年長者或行動不便者，請考量行走安全無虞。另根據往年經驗，金門坑道音樂節只要一開放售票隨即遭「秒殺」，想要體驗坑道內聆賞音樂會的樂迷，請把握機會搶票。

金管處表示，今年音樂節兩日各規劃3場次活動，第一場次為上午10時至10時40分；第二場為上午11時30分至12時10分；第三場為14時至14時40分，民眾可至「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統報名。於網站上購買者，請預先登錄為售票系統會員；於兩廳院各實體售票處購買者，請上網搜尋各縣市兩廳院售票處資訊，或者致電02-33939888詢問。如對活動有任何疑問，請於上班時段洽詢：弦外之音團陳小姐，02-27812306；解說教育課蔡先生，082-313185。相關資訊請至金門坑道音樂節專屬介紹網頁、金門國家公園官方網站或臉書粉絲專頁查詢。