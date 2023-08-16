新竹市長高虹案涉貪案中，僅有助理王郁文堅稱自願捐出加班費，其餘管賬等3名助則保命坦誠稱浮報加班費屬各自保管，但不能擅自挪用。律師林智群表示，「我真的覺得公衛文很勇敢」，老闆會拼命踩妳，把事情都推到妳身上的，「妳沉了，她才爬得上去。」

律師林智群昨（15）日於臉書發文表示，針對貪污案件，一般能有幾項減刑條款可以運用。

一、自首自白認罪&交出犯罪所得，可以減刑一次（打5折）

二、供出其他正犯共犯，可以減刑一次甚至免刑。

三、貪污財物金額低於5萬元，可以減刑一次。

四、刑法第59條。

林智群進一步指出，他之前曾經處理過幾件貪污案，其中一件即須最低消費額10年有期徒刑，同時因符合貪污治罪條例2項要件，再加上刑法第59條，一共減3次，判2年以下，宣告緩刑、不用關。

針對高虹案此次涉貪案，林智群認為，高虹安4名助理，其中3位認罪，無犯罪所得，而地檢署起訴，要求法院給予減刑後宣告緩刑。公衛文不認罪，地檢署不要求法院減刑，言下之意即「要她去關」。

最後，林智群為「台大公衛文」王郁文堅不認罪這一點感到欽佩，稱她很勇敢。林智群也說，高虹安此次基本上就是把所有減刑要件都丟到垃圾桶裡；若能無罪，自然很好，但機會很渺茫。

另，林智群也感性表示，「最後你以為老闆會覺得你這個員工很有義氣，感動落淚嗎？不不不！為了脫罪，老闆會拼命踩妳，把事情都推到妳身上：我什麼事情都不知道，都是某員工在處理的！」妳沉了，她才爬得上去。