一名女大生近日和男網友見面，對方不僅不修邊幅、看電影時還意圖毛手毛腳，甚至想牽她的手，讓她超級崩潰， 結束行程後她在車站等車，男子傳訊息給她說「我在妳後面」，她還來不及反應，對方已貼著她耳朵小聲地說，「下次見掰掰」，她嚇得立刻刪除交友軟體，拒絕再和任何網友見面。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和男子是在交友軟體認識，聊天2個月對方問她要不要見面，她答應對方請求，但前提是得在人多的地方見面。當天見面看到對方滿臉鬍渣、上衣洗到近透明，領子也變成荷葉邊，不修邊幅的模樣她超級傻眼。

男子帶她逛百貨公司、投籃、打保齡球、打棒球等，讓不想運動的她差點崩潰，最讓原PO感到氣憤的是，男子步伐較快，完全不顧她感受，發現她落單一人竟想牽手，讓她嚇得直接跳開。此外原PO也觀察到男子每次付錢時，都會刻意點一次皮夾內的鈔票，她不解說「帶超多張千鈔是怎樣？我也有啊！是想炫富？」

期間男子不斷問她「接下來要幹嘛？」她只好說去看電影，豈料看電影時，男子的雙腿不斷地碰觸她的腿，讓她理智線接近斷裂。看完電影後原PO受不了想回家，男子又再提出想和她逛街到晚上需求，她直接爆氣「你這樣讓我很不舒服知道嗎？X。」對方才閉嘴並送她到車站搭車，但兩人才分開，男子又傳訊說「今天好玩嗎？哥有沒有很帥？哥今天表現OK吧？下次再去別地方」。

原PO接著又看到男子傳訊說「我在妳後面」，她還來不及反應，男子已貼著她耳朵小聲地說，「下次見掰掰。」她氣得飆罵髒話，「這次過後，我把交友軟體登出刪掉，不會再見任何網友」。