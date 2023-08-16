立委陳椒華繼上個月揭露民進黨前中執委郭再欽原任負責人的華盛貿易公司，標租台南學甲興業段64、65及51-3等國有土地，疑遭不法掩埋廢棄物後，今天又舉行記者會，質疑台南市政府環保局護航；對此，市府環保局重申，已於今年7月14日會同國產署台南辦事處開挖或鑽探學甲區興業段等土地，但並未發現填埋廢棄物或爐碴；還反嗆，如能提供新證據一定依法嚴查，但「不要沒看到影子就開槍」。

環保局表示，興業段51-3、64、65等3處地號土地為營建工程，今年7月14日當天已隨機選擇6處地點開挖採樣，深度約3至4公尺，但都沒有發現掩埋廢棄物或爐碴；另外，興業段51-2地號屬水泥地，經委託檢測公司鑽探採樣4點次，深度約0至2.5公尺即見原土，也未見填埋廢棄物或爐碴。

環保局強調，為求慎重還針對該6處地點採樣，並委託合格檢測公司檢測pH、TCLP重金屬，檢測結果於7月25日出爐，也都沒有超出各項管制標準。